Schöneberger zeigt «Verstehen Sie Spaß?»-Höhepunkte

Berlin (dpa) - Die 20 lustigsten Filme aus dem vergangenen Jahr will Moderatorin Barbara Schöneberger bei der Sommerausgabe von «Verstehen Sie Spaß?» präsentieren. An Schönebergers Seite ist am Samstagabend (3.8., 20.15 Uhr) im Ersten der finnische Sänger Samu Haber, der mehrere Lieder performen will. Gezeigt wird unter anderem ein Clip, in dem die Moderatorin als vermeintliche Sommelière Weinkenner hinters Licht führt.

In einem anderen Film wird Sänger Howard Carpendale während eines Auftritts bei der «Schlagernacht des Jahres» mit einer Serie unerklärlicher Pannen konfrontiert. Die versteckte Kamera überrascht Modedesigner Guido Maria Kretschmer zudem mit einem Vorabexemplar des Hörbuchs zu seinem Buch «19.521 Schritte: Vom Glück der unerwarteten Begegnung», das an vielen Stellen nicht mit dem Original übereinstimmt.

Auch andere Prominente tauchen in den Beiträgen auf, darunter die Sänger Nico Santos und Max Raabe. Traditionell ist die Sommerausgabe der Unterhaltungsshow im Grunde eine Zusammenfassung ausgewählter, schon einmal gezeigter Sequenzen. Diesmal meldet sich Schöneberger vom Ammersee in Bayern.