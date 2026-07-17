Schöpfungspreis für Hasper Friedhof

Rund um den evangelischen Friedhof in Haspe engagiert sich ein großes Team aus überwiegend Ehrenamtlichen seit vielen Jahren für Biodiversität, Klimaschutz, Erinnerungskultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und Lebenswelten übernehmen dabei gemeinsam Verantwortung für unterschiedliche Projekte.

Das Team bindet auch Grundschulkinder, junge Erwachsene von Bethel.regional, ältere Menschen sowie ehemalige Geflüchtete aus Afghanistan und der Ukraine in seine Projekte ein. Gemeinsam wurden auf dem Friedhof zum Beispiel Obstbäume, klimaresistente Gehölze und Staudenbeete gepflanzt und eine Käferburg aufgebaut. Darüber hinaus entstand ein Garten der Erinnerung