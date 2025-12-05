Schokoladige Weihnachtsgrüße

Die Feuerwehr Hagen hat zusammen mit einem Nikolaus Schokonikoläuse an kranke Kinder im Agaplesion Allgemeinen Krankenhaus Hagen verteilt. Das Agaplesion ist schon Weihnachtlich geschmückt und bringt die Kinder ganz in Weihnachtsstimmung. Die Feuerwehrmänner haben sich passend dazu Weihnachtsmützen angezogen. Sie sind mit einer Krankenschwester in die Zimmer gegangen und haben Schokolade an die Kinder verteilt.
An den Fenstern der jeweiligen Etagen warteten die Kinder schon sehnsüchtig. Der Nikolaus ist auf der Drehleiter des Feuerwehrwagens von Etage zu Etage gefahren und hat die Kinder vom Fenster aus mit Schokolade beschenkt. Sie haben sich gegenseitig begrüßt und sich zugewunken. Der Nikolaus geht nicht leer aus, denn manche Kinder haben ihm gemalte Bilder als Dankeschön zurück gegeben. Chefarzt Jan-Claudius Becker findet die Aktion toll.
Die Beteiligten konnten mit dieser Aktion heute Kinderaugen zum leuchten bringen.