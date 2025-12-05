Schokoladige Weihnachtsgrüße

An den Fenstern der jeweiligen Etagen warteten die Kinder schon sehnsüchtig. Der Nikolaus ist auf der Drehleiter des Feuerwehrwagens von Etage zu Etage gefahren und hat die Kinder vom Fenster aus mit Schokolade beschenkt. Sie haben sich gegenseitig begrüßt und sich zugewunken. Der Nikolaus geht nicht leer aus, denn manche Kinder haben ihm gemalte Bilder als Dankeschön zurück gegeben. Chefarzt Jan-Claudius Becker findet die Aktion toll.