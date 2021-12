Scholz: Gemeinsam mit Frankreich Europa stark machen

Außenpolitik

Berlin/Paris/Brüssel (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bei seinem Antrittsbesuch in Frankreich den Willen zur Zusammenarbeit betont.

«Es geht darum, wie wir Europa stark machen können, die europäische Souveränität in all den Dimensionen, die dazu gehören. Da geht es um ökonomische Fragen, um Sicherheitsfragen und Fragen der Außenpolitik», sagt Scholz bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Nicht nur ein freundschaftlicher Besuch

«Wichtig ist, dass wir da gleichgerichtet agieren, dass wir miteinander zusammenarbeiten», so Scholz. «Und deshalb war das nicht nur ein freundschaftlicher Besuch, sondern einer, der schon gleich ganz konkret all die Themenfelder angesprochen hat, um die es gehen wird in der nächsten Zeit.»

Der Antrittsbesuch in Paris zwei Tage nach seiner Amtsübernahme war der erste für Scholz. Macron empfing ihn im Élyséepalast. Anschließend wollte Scholz sich bei der Europäischen Union und bei der Nato in Brüssel vorstellen.

Enge Zusammenarbeit fortsetzen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte die Fortsetzung der engen Zusammenarbeit von Frankreich und Deutschland. «Wir haben den Willen manifestiert, zusammenzuarbeiten», sagt Macron am Freitag im Elyséepalast in Paris. Die enge Kooperation solle wie schon mit Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) weitergehen. Themen der ersten Begegnung seien die europäische Zusammenarbeit, der Klimawandel, die Digitalisierung sowie Migration gewesen.

In der Migrationsfrage gehe es darum, die EU-Außengrenzen besser zu schützen, die Effizienz im Kampf gegen illegale Migration und Schleusernetze zu verstärken und die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern zu verbessern, sagte Macron. Migranten ohne Bleiberecht müssten in ihre Heimatländer zurückkehren. Zugleich müsse das Asylrecht gewahrt werden.

