Scholz: Können zuversichtlicher nach vorne schauen

Covid-19

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat weitreichende Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie angekündigt. «Wir können zuversichtlicher nach vorne schauen, als wir das in den letzten Wochen konnten», sagte Scholz am Mittwoch in Berlin nach Beratungen von Bund und Ländern.

Die in der Corona-Krise eingeführten 2G-Zugangsbeschränkungen und Kontrollen beim Einkaufen sollen nach Angaben der die Co-Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz und der Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) enden.

Scholz sprach von einem «ganz besonderen Tag» in der Pandemie. Deutschland sei im Vergleich zu Nachbarländern besser durch die Omikron-Welle gekommen. Der Scheitelpunkt sei mittlerweile wohl erreicht.

Mit den Maßnahmen von Bund und Ländern sei erreicht worden, dass Gesundheit und Leben geschützt worden seien und ein Lockdown verhindert werden konnte. Die Pandemie sei aber noch nicht vorbei, sagte der Kanzler. Man dürfe bei allem Optimismus nicht unvorsichtig werden.

© dpa-infocom, dpa:220216-99-146959/13