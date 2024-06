Scholz zum Start der Fußball-EM: «Je bunter, desto besser»

Berlin (dpa) - Kanzler Olaf Scholz (SPD) setzt auf eine erfolgreiche und vielfältige Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. «Der Bundeskanzler freut sich auf ein buntes Fahnenmeer. Aus seiner Sicht gilt: Je bunter, desto besser», sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner in Berlin.

«Neben Schwarz-Rot-Gold freut er sich auch über viele andere Farben und Flaggen der Turniermannschaften.» Deutschland heiße Europa und alle Fußballfans herzlich willkommen und hoffe auch auf «ein Fest des Zusammenhalts», sagte Büchner.

Scholz drücke der deutschen Mannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Eröffnungsspiel gegen Schottland die Daumen und hoffe auf einen aus deutscher Sicht guten Turnierauftakt. Im Stadion dabei sein will der Kanzler beim letzten Gruppenspiel des DFB-Teams gegen die Schweiz am 23. Juni in Frankfurt am Main, wie Büchner mitteilte.

Die Bundesregierung hoffe auf ein Fußballfest und wunderbare Wochen für die Bürgerinnen und Bürger, die mit der deutschen Mannschaft mitfiebern - im Stadion, in Fanzonen, zu Hause, mit der Familie, Freunden oder in der Lieblingskneipe um die Ecke.