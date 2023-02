Schottische Regierungschefin Sturgeon kündigt Rücktritt an

Überraschend kündigt die Frau an der Spitze Schottlands ihren Rückzug an. Wurde der Druck in einer Debatte um ein umstrittenes Gender-Gesetz zu groß? Nein, meint Nicola Sturgeon - und wird sehr persönlich.

© Jane Barlow/POOL PA/AP/dpa