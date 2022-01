«Schrecklicher Tag» für Petkovic - Hanfmann nun gegen Nadal

Australian Open

Melbourne (dpa) - Dreimal schlug Andrea Petkovic voller Ärger ihren Tennisschläger auf den blauen Hartplatz - bei ihrer Erstrundenaufgabe bei den Australian Open war sie in Melbourne chancenlos.

Deutlich mit 2:6, 0:6 musste sich die Darmstädterin der tschechischen French-Open-Gewinnerin Barbora Krejcikova geschlagen geben. Am Ende wirkte Petkovic emotional angefasst. Nach nur 67 Minuten war ihr Auftritt gegen die Nummer vier der Welt beim ersten Grand-Slam-Turnier schon wieder vorbei.

«Einfach ein schrecklicher Tag für mich heute», sagte die 34-Jährige. «Es war wirklich überraschend, weil ich die letzten Tage sehr stabil gespielt habe. Es war heute der erste Tag in zwei Monaten, der so lief. Aber das zeigt nur, dass die Tennis-Götter einen immer wieder überraschen.» Als sie nach dem verlorenen ersten Satz gleich wieder ihr Aufschlagspiel verlor, hatte die Weltranglisten-73. ihrem Frust Luft gemacht und ihren Schläger nicht nur einmal auf den Boden gehauen. Sondern gleich noch ein zweites und drittes Mal.

Nur noch Kerber dabei

Seit vier Jahren wartet Petkovic nun auf einen Sieg bei den Australian Open. Auch 2019 und 2021 hatte die Hessin in der ersten Runde verloren, vor zwei Jahren war sie nicht angetreten.

Für die deutschen Tennis-Damen hat das erste Grand-Slam-Turnier der Saison damit ernüchternd begonnen. Weil auch Tatjana Maria trotz einer guten Leistung gegen die Griechin Maria Sakkari mit 4:6, 6:7 (2:7) ausschied, ist von ohnehin nur drei deutschen Spielerinnen nur noch Angelique Kerber dabei. Die Australian-Open-Siegerin von 2016 greift am Dienstag ins Turniergeschehen ein.

Koepfer, Otte und Hanfmann erreichen die zweite Runde

Bei den Herren ereilte Peter Gojowczyk das frühe Aus. Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann sorgten für Lichtblicke: Der Schwarzwälder Koepfer bezwang den Spanier Carlos Taberner mit 6:1, 3:6, 6:4, 6:1 und war mit dem Einzug in die zweite Runde «sehr zufrieden».

Schließlich kämpft er mit Armproblemen. «Mit genug Schmerztabletten geht's», sagte der 27-Jährige: «Ich habe heute keine Schmerzen gehabt. Ich werde nach den Australian Open wahrscheinlich Pause machen müssen. Es ist ein bisschen blöd. Es könnten ein paar Wochen sein. Aber der Zeitpunkt ist noch relativ gut.»

Am Mittwoch bekommt es der Weltranglisten-53. mit dem Amerikaner Reilly Opelka zu tun, der in Melbourne an Position 23 gesetzt ist.

Auch Oscar Otte steht bei den Australian Open in der zweiten Runde. Der 28 Jahre alte Kölner setzte sich gegen Wildcard-Inhaber Tseng Chun Hsin aus Taiwan 6:4, 6:3, 6:2 durch. Otte trifft im Kampf um den Einzug in die dritte Runde auf den an Position 25 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego.

Top-Gegner für Hanfmann

Qualifikant Hanfmann überraschte mit dem glatten 6:2, 6:3, 6:2 gegen den Australier Thanasi Kokkinakis. Der Karlsruher darf sich nun auf ein reizvolles Duell mit dem dem spanischen Topspieler Rafael Nadal freuen.

Nadal startete mit dem 6:1, 6:4, 6:2 gegen den Amerikaner Marcos Giron in das Turnier. Bei den Damen zog Titelverteidigerin und Mitfavoritin Naomi Osaka souverän in die zweite Runde ein. Die Japanerin, frühere Nummer eins der Welt, setzte sich gegen Camila Osorio aus Kolumbien 6:3, 6:3 durch.

Der serbische Weltranglistenerste Novak Djokovic war unterdessen nach dem Ende seines elftägigen Australien-Aufenthalts Informationen der Nachrichtenagentur AP zufolge am Montag auf dem Weg nach Belgrad. Der 34-Jährige musste am Sonntag nach einem langen Hin und Her aufgrund seines endgültig für ungültig erklärten Visums das Land verlassen.

Andrea Petkovic war in der ersten Runde chancenlos. Foto: Frank Molter/dpa © Frank Molter (dpa) Andrea Petkovic war in der ersten Runde chancenlos. Foto: Frank Molter/dpa © Frank Molter (dpa)

Yannick Hanfmann trift in Melbourne nun auf Rafael Nadal. Foto: James Ross/AAP/dpa © James Ross (dpa) Yannick Hanfmann trift in Melbourne nun auf Rafael Nadal. Foto: James Ross/AAP/dpa © James Ross (dpa)

Tatjana Maria reagiert. Foto: Frank Molter/dpa © Frank Molter (dpa) Tatjana Maria reagiert. Foto: Frank Molter/dpa © Frank Molter (dpa)

Peter Gojowczyk in Aktion. Foto: Frank Molter/dpa © Frank Molter (dpa) Peter Gojowczyk in Aktion. Foto: Frank Molter/dpa © Frank Molter (dpa)

Dominik Koepfer gewann in der ersten Runde der Australian Open. Foto: Frank Molter/dpa © Frank Molter (dpa) Dominik Koepfer gewann in der ersten Runde der Australian Open. Foto: Frank Molter/dpa © Frank Molter (dpa)

Fans fotografieren vor den Erstrundenspielen bei den Australian Open in Melbourne ein Poster mit Novak Djokovic aus Serbien. Foto: Hamish Blair/AP/dpa © Hamish Blair (dpa) Fans fotografieren vor den Erstrundenspielen bei den Australian Open in Melbourne ein Poster mit Novak Djokovic aus Serbien. Foto: Hamish Blair/AP/dpa © Hamish Blair (dpa)

Novak Djokovic auf dem Flug nach Belgrad. Foto: Darko Bandic/AP/dpa © Darko Bandic (dpa) Novak Djokovic auf dem Flug nach Belgrad. Foto: Darko Bandic/AP/dpa © Darko Bandic (dpa)

Naomi Osaka erreichte bei den Australian Open souverän die zweite Runde. Foto: Hamish Blair/AP/dpa © Hamish Blair (dpa) Naomi Osaka erreichte bei den Australian Open souverän die zweite Runde. Foto: Hamish Blair/AP/dpa © Hamish Blair (dpa)