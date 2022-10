Schröder über Wagner: Hoffentlich noch besser als Nowitzkis

Los Angeles (dpa) - «Dirk ist der beste, der je die Viererposition gespielt hat. Ihn mit Dirk oder irgendeiner anderen Person zu vergleichen, das sollte man nicht. Er ist Franz Wagner, er soll seine eigene Geschichte schreiben», sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start in die NBA-Saison und ergänzte: «Die soll natürlich, wenn es geht, noch besser sein als die von Dirk.»

Nowitzki ist der bislang einzige deutsche Basketballer, der in der NBA die Meisterschaft gewonnen hat. Er ist zudem auch der einzige Deutsche, der in einer Saison als wertvollster Spieler der Liga ausgezeichnet wurde.

Der 21 Jahre alte Franz Wagner geht in seine zweite NBA-Saison und spielt wie sein Bruder Moritz Wagner für die Orlando Magic. Bei der Basketball-EM hatte er mit herausragenden Leistungen großen Anteil an der Bronzemedaille für die deutsche Nationalmannschaft. «So früh schon ein Profi, das ist unglaublich. Er arbeitet sehr, sehr hart, weiß genau, welche Linie er fährt. Er wird auf jeden Fall sehr, sehr special», sagte Schröder, der wieder für die Los Angeles Lakers spielt, über seinen Nationalmannschafts-Kollegen. «Ich freue mich darauf, die nächsten Jahre mit ihm in der Natio zu spielen und bin auch neugierig, wie seine Rolle dieses Jahr aussieht und wie er den nächsten Schritt geht.»