Schüler begeben sich auf "Friedensfahrt"

Dafür haben die Schüler auch Unterstützung vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW, dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und weiteren demokratiefördernden Stiftungen. Gestern (1. Juli) besuchten auch Oberbürgermeister Dennis Rehbein und Bundestagsabgeordnete Tijen Ataoğlu die Gruppe zu einem Austausch mit Waffeln und Kuchen am THG. Tijen Ataoğlu wird die Schüler am Ende ihrer Reise auch an ihrem Ziel in Berlin am Bundestag empfangen. Vom 10. bis zum 17. Juli, findet die Fahrt statt und zeigt uns, dass es sich lohnt, für unsere Demokratie zu kämpfen. Auch wenn es heißt, dafür mal richtig ins Schwitzen zu geraten.