Schüler bringen ihre Ideen in den Landtag

Wie muss eine Schule aussehen, in der sich alle wirklich wohlfühlen? Welche Themen sollten über den klassischen Unterricht hinaus behandelt werden? Und wie kann Demokratie an Schulen gestärkt werden? Mit diesen Fragen haben sich in den vergangenen zwei Jahren Schülerinnen und Schüler aus über 140 Schulen in Nordrhein-Westfalen beschäftigt.

Beim Projekt „Your Vision Schule NRW“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) präsentierten nun rund 120 Kinder und Jugendliche ihre Ergebnisse im NRW-Landtag – an einem Ort, der sonst den Abgeordneten vorbehalten ist. Für einen Tag wurden die Schülerinnen und Schüler dort selbst zu Impulsgebern für Bildungspolitik.