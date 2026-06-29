Schüler der Hildegardis veröffentlichen eigene Romane

Als finale Abgabe im KuMuLi-Kurs (sprich: Kunst/Musik/Literatur), durften die Schüler ein eigenes Buch schreiben. Thalia und story.one sponserten das Projekt in Absprache mit der Hildegardis Schule, so dass die Schüler ihre Bücher kostenlos veröffentlichen konnten. Jedes Kapitel durfte dabei nur drei Seiten lang sein. Daneben gab es auch eine thematische Vorgabe: Alle Bücher mussten in irgendeiner Weise einen Bezug zur Stadt Hagen aufweisen. Ansonsten waren die Schülerinnen und Schüler komplett frei, welche Geschichten sie erzählen wollten. So kamen Romane aus allen möglichen Genres zusammen.