Schülerproteste gegen neue Wehrdienst-Pläne

Der Bundestag stimmt über die neuen Wehrdienst-Pläne der Bundesregierung ab - bundesweit formiert sich massiver Protest junger Menschen. Auch in Nordrhein-Westfalen sind Schülerinnen und Schüler, Jugendorganisationen und Initiativen aktiv: In mehr als einem Dutzend Städten sind Demonstrationen, Kundgebungen und Streikaktionen geplant. Ein breites Bündnis aus verschiedenen Jugendorganisationen ruft für den selben Tag bundesweit – und besonders auch in NRW – zu einem „Schulstreik“ auf. Mit dabei ist auch die Landesschülervertretung NRW.

Der Protest richtet sich gegen die geplante Neuausrichtung des Wehrdienstes, die nach Auffassung vieler junger Menschen den Weg für eine spätere Rückkehr zur Wehrpflicht ebnet. Die Aktionen verteilen sich über den gesamten Tag und reichen von kleineren Kundgebungen bis hin zu Großdemonstrationen mit mehreren tausend erwarteten Teilnehmenden.