Schütze von Menden in Serbien gefasst

Der mutmaßliche Schütze Kenan M hat am 22. August das Feuer auf drei Männer eröffnet. Einer verstarb noch am Tatort, ein weiterer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen. Das dritte Opfer bleib unverletzt. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige. Nach ihm wurde seither mit europäischem Haftbefehl gefahndet. Bei einer Kontrolle konnte er in Serbien festgenommen werden. Der 40-jährige hielt sich dort mit falschen Personalien auf und soll jetzt nach Deutschland ausgeliefert werden.

An den Ermittlungen waren die Polizei Hagen, die Staatsanwaltschaft Arnsberg und das Landeskriminalamt beteiligt.