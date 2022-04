Schule ohne Masken und Tests

Schulministerin Gebauer hatte den Schülerinnen und Schülern in der Pandemie immer die größtmögliche Normalität versprochen. Der Rheinischen Post sagte sie jetzt, überall seien die Corona-Maßnahmen zurückgenommen worden - da dürfe die Schule keine Ausnahme sein. Vor gut vier Wochen war bereits die Maskenpflicht in den Schulen weggefallen. Trotzdem hatten viele Schulen im Land die Schüler gebeten, die Maske wenigstens bis zu den Osterferien noch zu tragen. Das Maskentragen ist freiwillig auch weiterhin erlaubt. Schulministerin Gebauer betont aber immer wieder eine interne MaskenpPFLICHT an einer Schule dürfe es nicht mehr geben.

Kritik von den Schulen

Am Wegfall der meisten Corona-Maßnahmen an den Schulen gibt es Kritik. Die Schulleiter in NRW fordern, dass noch weiter an den Schulen getestet wird. Ralf Niebisch, von der Schulleitungsvereinigung NRW sagte der Rheinischen Post, der Verzicht auf jegliche organisierte Schutzmaßnahmen sei falsch. Wenigsten für die ersten Schultage nach den Osterferien seien tägliche Tests sinnvoll gewesen. Und er rechnet mit einem hohen Unterrichtsausfall in den kommenden Tagen, weil viele Lehrer krankheitsbedingt ausfallen würden. Der NRW-Lehrerverband und deren Präsident Andreas Bartsch fordern dass zusätzlich auch die Maskenpflicht wieder eingeführt wird.