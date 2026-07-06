Schulprojekt im Biotop Königssee

Im sonst eher ruhigen und idyllischen Biotop am Königssee in Hohenlimburg herrschte am Montag viel Trubel. Von Montag bis Donnerstag erkunden dort nämlich Kinder aus insgesamt vier Grundschulen Natur und Umwelt. Umgesetzt wird das Ganze durch verschiedene Stände mit kreativen Angeboten und Mitmachaktionen. Das Kinderprojekt wird vom Werkhof organisiert und durch zahlreiche Kooperationspartner wie die AWO oder Caritas unterstützt. Mehr erfahrt ihr im Beitrag unten.