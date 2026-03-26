Schulz in Stiftungsvorstand

Schulz soll Margarita Kaufmann ablösen. Die ehemalige Kulturdezernentin scheidet aus dem Stiftungsvorstand aus. Die Satzung der Schumacher-Stiftung sieht vor, daß die Stadt Hagen eins ihrer Vorstandsmitglieder benennt. Schulz würde im Fall seiner Wahl zum 30.4. in den Vorstand eintreten und für zwei Jahre bleiben. Die Stiftung betreibt das Schumacher-Museum und bewahrt das künstlerische Erbe des weltbekannten verstorbenen Hagener Künstlers. Schumachers ebenfalls bereits verstorbener Sohn Ulrich und der Rechtsanwalt Friedrich Grawert hatten die Stiftung gegründet.