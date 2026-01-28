Schutz vor Lovescam
Lovescam-Betrüger setzen immer häufiger auf Fake-Profile von Prominenten. Mit bekannten Namen und Bildern bauen die Täter gezielt Vertrauen auf und versuchen, ihre Opfer emotional zu binden. Spätestens wenn Geld gefordert wird, sollte man misstrauisch werden.
Die Hagener Polizei rät, den Kontakt sofort abzubrechen, Beweise zu sichern und Anzeige zu erstatten. Betroffene müssen sich nicht schämen - Hilfe gibt es bei der Polizei.
Tel. 02331-986-3650 E-Mail: KK_KPO.hagen@polizei.nrw.de
In Notfällen gilt natürlich wie immer, die 110. Anzeigen können jederzeit auf einer Polizeiwaache erstattet werden. Oder auch über die Internetwache: https://internetwache.polizei.nrw/ich-moechte-eine-anzeige-erstatten
