Schutz vor Lovescam

Die Hagener Polizei rät, den Kontakt sofort abzubrechen, Beweise zu sichern und Anzeige zu erstatten. Betroffene müssen sich nicht schämen - Hilfe gibt es bei der Polizei.

Tel. 02331-986-3650 E-Mail: KK_KPO.hagen@polizei.nrw.de

In Notfällen gilt natürlich wie immer, die 110. Anzeigen können jederzeit auf einer Polizeiwaache erstattet werden. Oder auch über die Internetwache: https://internetwache.polizei.nrw/ich-moechte-eine-anzeige-erstatten





Wir haben eine ganze Reihe zu verschiedenen Betrugsmaschen mit der Polizei Hagen gemacht - die Beiträge zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek, das gesamte Interview hört ihr als Podcast - überall dort, wo es Podcasts gibt.