«Schwarzes Gold»: Öl, Macht und starke Frauen in der Heide

Hannover (dpa) - Der Boden bebt, schwarzer Schlamm schießt in den Himmel, Männer schreien durcheinander. Wo eben noch Heidegras wuchs, riecht es plötzlich nach Reichtum – und nach Gefahr. Mit der Historienserie «Schwarzes Gold» erzählt die ARD vom deutschen Ölboom in der Kaiserzeit, als Teile Norddeutschlands für kurze Zeit an einen Wilden Westen mitten in Europa erinnern.

Mit internationalen Stars besetzte ARD-Serie läuft an

Gier, Hoffnung und existenzielle Entscheidungen prallen aufeinander. Währenddessen versucht eine junge Frau, sich in einer von Männern dominierten Welt zu behaupten. Für «Schwarzes Gold» hat die international bekannte Stars engagiert. Die sechsteilige Hochglanz-Produktion erzählt vom weitgehend vergessenen Ölboom in der Lüneburger Heide um das Jahr 1900.

«Schwarzes Gold» startet am 22. Dezember in der ARD-Mediathek. Am Montag, dem 29. Dezember, laufen die ersten vier Folgen ab 20.15 Uhr im Ersten.

Bauerntochter stemmt sich gegen Gier nach Öl in ihrem Dorf

Im Mittelpunkt steht die junge Bauerntochter Johanna Lambert, gespielt von der 22-jährigen Harriet Herbig-Matten («Maxton Hall»). Sie stemmt sich in der Serie gegen Gier, Machtmissbrauch und Umweltzerstörung in ihrem Dorf.

«Es hört nicht auf, wie die Ressourcen ausgenutzt werden und nicht mehr reichen. Es ist erschreckend, dass es schon damals so war und dass wir an diesem Punkt schon so lange sind», zog Hauptdarstellerin Herbig-Matten in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur eine Linie in die Gegenwart.

Wlaschiha: «Es hat sich im Prinzip nicht viel geändert»

Herbig-Matten sagte, ihre Figur müsse «härter werden, um sich in der Welt der Männer durchzusetzen». Frauen hätten in der damaligen Zeit «so gut wie nichts zu sagen» gehabt.

Auch Schauspieler Tom Wlaschiha («Game of Thrones», «Stranger Things») zog im dpa-Interview Parallelen zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten. «Es hat sich im Prinzip nicht viel geändert. Die Geschichte spielt zu Beginn der Industrialisierung. Da steckte der Kapitalismus noch in den Kinderschuhen», sagte der Star-Schauspieler.

Wlaschiha spielt in der Serie Johanna Lamberts Gegenspieler Wilhelm Pape. «Heute haben wir es da mit ganz anderen Ausmaßen zu tun, wenn es darum geht, unsere Umwelt und Natur gegen wirtschaftliche Interessen zu schützen», sagte Wlaschiha.

Filmstars aus «Game of Thrones» und «Der Herr der Ringe» dabei

Neben Herbig-Matten Tom Wlaschiha gehören zum Cast etwa Aaron Hilmer («Im Westen nichts Neues»), Gwendoline Christie («Game of Thrones», «Wednesday»), Marton Csokas («Der Herr der Ringe»), Jessica Schwarz («Das Kanu des Manitu»), Lena Urzendowsky («How to Sell Drugs Online (Fast)») und Stephan Kampwirth («Dark»).

Der mit zwei Oscars ausgezeichnete Komponist Hans Zimmer («Der König der Löwen», «Dune») verantwortet gemeinsam mit Geiger und Komponist Aleksey Igudesman die Filmmusik.