Schweiz schickt «Heldin» mit Leonie Benesch ins Oscar-Rennen

Veröffentlicht: Dienstag, 12.08.2025 18:02

Die deutsche Schauspielerin steht als überlastete Pflegefachfrau im Zentrum des Films. Ihre eindrucksvolle Leistung ist einer der Gründe, warum die Schweiz auf diese Produktion setzt.

Bern (dpa) - Die Schweiz reicht das Krankenhausdrama «Heldin» für den Oscar in der Kategorie Bester internationaler Spielfilm ein. Das Bundesamt für Kultur in Bern nannte in seiner Begründung unter anderem die meisterhafte Leistung der deutschen Hauptdarstellerin Leonie Benesch (34), die als überforderte Pflegefachfrau im Zentrum des Films steht.

Das Bundesamt lobte das Werk der Schweizer Drehbuchautorin und Regisseurin Petra Volpe als «durch und durch fesselndes Drama». Die Hauptfigur zeige eindrucksvoll die enormen Herausforderungen auf, die von Gesundheitspersonal weltweit geleistet werden müssten.

Im Dezember wird die Oscar-Akademie bekanntgeben, ob es «Heldin» in die internationale Shortlist geschafft hat. Die jährliche Oscar-Gala in Los Angeles findet am 15. März 2026 statt.

