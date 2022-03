Schwere Krankheit: Massive Attack sagen mehrere Konzerte ab

Bristol (dpa) - Die britische Trip-Hop-Band Massive Attack hat wegen schwerer Krankheit eines ihrer Mitglieder mehrere Konzerte abgesagt. Die betroffene Person kämpfe schon seit Monaten mit der gravierenden Erkrankung, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung auf dem Twitter-Account der Gruppe.

Inzwischen sei aber eine Besserung zu verzeichnen. «Dieser Prozess ist positiv, aber auch herausfordernd und andauernd.» Dies bedeute, dass im Mai, Juni und Juli dieses Jahres keine Auftritte stattfinden könnten. Geplant waren für diesen Zeitraum Konzerte in mehreren europäischen Ländern, unter anderem in Frankreich, Belgien und Italien. In Deutschland war ein Auftritt am 28. Juni in Düsseldorf geplant.

Um welchen der Künstler es sich handelt, ging nicht aus der Mitteilung hervor. Die Gruppe besteht derzeit aus Frontmann Robert del Naja («3D») und Keyboarder Grantley Marshall («Daddy G»).