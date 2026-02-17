Scorpions und Zarrella bei «Sing meinen Song»? Vox schweigt

Köln (dpa) - Das Musikformat «Sing meinen Song – Das Tauschkonzert» geht bald in die 13. Staffel. Welche Musikerinnen und Musiker diesmal in Südafrika ihre Songs tauschen, ist offiziell noch offen. Eine Sprecherin des Senders Vox teilte auf Anfrage mit: «Wir freuen uns wieder sehr auf die neue Staffel "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert". Aber alle Infos geben wir wie immer rechtzeitig bekannt.»

Während sich der Sender bedeckt hält, berichtet die «Bild»-Zeitung, drei Künstler stünden bereits fest. Demnach sollen Entertainer und Sänger Giovanni Zarrella, die Rockband Scorpions um Frontmann Klaus Meine sowie der Graf, Sänger der Band Unheilig, an der neuen Staffel teilnehmen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.

Hinweise in den sozialen Medien

Auf dem Instagram-Account der Sendung streut Vox unterdessen erste Hinweise. In einem Post heißt es: «Wir zeigen euch nur Details. 10 kleine Hinweise auf unsere neue Runde. Wer steckt dahinter? Ratet mit!» Zu sehen sind Detailaufnahmen wie auffällige Ringe, Frisuren oder Tattoos der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Gesichter bleiben allerdings zunächst verborgen.

In den Kommentarspalten spekulieren Fans bereits, welche prominenten Musiker und Musikerinnen sich hinter den Bildausschnitten verbergen könnten. Seit 2014 bringt das Format etablierte Sängerinnen und Sänger zusammen, die gegenseitig ihre größten Hits neu interpretieren.