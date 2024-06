Sebastian Pufpaff präsentiert ein «TV total XXL»

Köln (dpa) - Sebastian Pufpaff (47) wagt sich am 31. August an eine «TV total»-Ausgabe in Übergröße: Live aus der Kölner Lanxess-Arena präsentiert er dann zwei Stunden lang «die größte «TV total»-Party aller Zeiten», wie der Sender ProSieben ankündigte.

««TV total XXL» Iive in der Lanxess-Arena ist das Wacken unter den Familienfesten», sagte der Moderator. Pufpaff, von Haus aus eigentlich Kabarettist, moderiert seit 2021 das Revival der einstigen Kult-Show von und mit Stefan Raab.