Seeleuchten an Hagens Seen

Segelboote, Kanadier, Kajaks aber auch Steh-Paddler sind dabei, wie viele es sein werden, weiß niemand, das Interesse wird von Jahr zu Jahr größer. Natürlich macht auch die DLRG mit, Boote der freiwilligen Feuerwehr Boele-Kabel sind zum ersten Mal dabei. Die Veranstaltung steht ganz im Zeichen der Freude am Wassersport und der besonderen Atmosphäre einer nächtlichen Licherparade. Die besten Aussichtspunkte sind am Hengsteysee das Strandhaus und am Harkortsee die Yachtschuke Ruhr. Die Idee zum Seeleuchten entstand im Dachverband Stadt.Land.Ruhr, alle Beteiligten freuen sich auf einen besonderen Sommerabend.

Die Lichterparade beginnt am 20te Juni gegen 21:30 Uhr.