Seeleuchten: So schön war's

Am "Salitos Beach" am Hengsteysee gab es Public Viewing und praktisch keinen freien Sitzplatz mehr.





Auch am Harkortsee gab es Bildschirme zum Fußballgucken - etwa beim Yachtclub, und der Betreiber der Yachtschule Ruhr hatte sicherheitshalber ein Motorboot mit Leinwand und Beamer ausgestattet. Das dürfte Hagens erstes Übertragungsboot gewesen ein.





Die Wassersportler an beiden Seen waren zufrieden - hocherfreut registrierten sie, dass etwa der Steg am Strandhaus voll besetzt war, und an den Ufern beider Seen Menschen saßen und picknickten.

Hagens Seen sind „Places to be“.