Selena Gomez dreht mit Steve Martin eine Comedyserie

Streaming

Los Angeles (dpa) - Pop-Star und Schauspielerin Selena Gomez (28) wird mit den Komiker-Legenden Steve Martin (74) und Martin Short (70) gemeinsam vor der Kamera stehen. Der US-Streamingdienst Hulu gab bekannt, dass Gomez in der geplanten Comedyserie «Only Murders In The Building» die dritte Hauptrolle übernehmen wird.

Die Story dreht sich um drei Leute, die sich zunächst nicht kennen, aber über ihre Vorliebe für «True Crime»-Geschichten, also der Aufklärung von wahren Verbrechen, zueinanderfinden. Steve Martin und John Hoffman («Grace & Frankie») liefern das Drehbuch, zusammen mit Short, Gomez und Dan Fogelman («This Is Us - Das ist Leben») sind sie auch als Produzenten an Bord.

Die Komiker Martin und Short kennen sich von Filmen wie «Drei Amigos» und «Vater der Braut». Gomez wurde als Teenager mit der Sitcom «Die Zauberer vom Waverly Place» zum Disney-Star. Später spielte sie in Filmen wie «The Big Short», «Bad Neighbors 2», «The Dead Don’t Die» und «A Rainy Day in New York» mit.

