Präsident Selenskyj
© Peter Dejong/AP/dpa
Selenskyj will vor Jahresende noch viel für eine Friedensregelung erreichen. (Archivbild)
Selenskyj kündigt baldigen Besuch bei Trump an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat für die kommenden Tage eine Reise zu US-Präsident Donald Trump angekündigt. Er schrieb in den Netzwerken Telegram und X, bis zum Jahreswechsel könne viel für eine Friedensregelung erreicht werden.

Veröffentlicht: Freitag, 26.12.2025 07:01

© dpa-infocom, dpa:251226-930-467214/1
