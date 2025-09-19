Navigation

Selenskyj kündigt für 2026 Waffenexporte an

Veröffentlicht: Freitag, 19.09.2025 19:24

Für ihren Abwehrkampf gegen Russland braucht die Ukraine ständig neue Waffen, doch die eigene Rüstungsindustrie ist unterfinanziert. Ein Ausweg soll der Export von Überschusswaffen sein.

Wolodymyr Selenskyj
© Efrem Lukatsky/AP/dpa

Krieg in der Ukraine

Kiew (dpa) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigt für das kommende Jahr Waffenexporte zur Finanzierung des eigenen Rüstungsbedarfs im Abwehrkrieg gegen Russland an. «Dank diesem kontrollierten Export werden wir die Drohnenproduktion für die Front erhöhen», sagte der Staatschef in seiner abendlichen Videobotschaft. Hintergrund sei, dass bei bestimmten Waffen die einheimische Produktion bereits den Eigenbedarf übersteige. 

«Ein Beispiel sind Seedrohnen, auf welche die Welt zählt und bei denen wir einen Überschuss haben, ebenso Panzerabwehrwaffen und einige andere Arten», sagte Selenskyj. Waffenlieferungen an die Front und die Aufstockung eigener Arsenale hätten aber weiter die oberste Priorität. 

Innerhalb der kommenden zwei Wochen solle ein Exportkonzept ausgearbeitet werden. An erster Stelle stünden der Export und die Kooperation mit den USA, an zweiter Stelle die europäischen Partner und an dritter andere an ukrainische Waffen interessierte Staaten, die Kiew unterstützt haben. «Die Ukraine wird keine "Waffenwohltätigkeit" betreiben und denjenigen helfen, denen die Ukraine egal war», führte Selenskyj aus. Der Export unterliege einer «zuverlässigen Kontrolle», damit «ukrainische Technologien» nicht nach Russland oder zu dessen Verbündeten gelangten.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion und wurde dabei in beispielloser Weise von westlichen Verbündeten finanziell und mit Waffenlieferungen unterstützt. Aufgrund ständiger russischer Luftangriffe plant Kiew neue Rüstungskooperationen im sicheren Ausland und benötigt dafür ständig neue Finanzmittel.

© dpa-infocom, dpa:250919-930-60907/1

Weitere Meldungen

Freigelassene Hamas-Geisel will wieder in die Armee

Politik Am 7. Oktober 2023 wurde der israelische Soldat Edan Alexander von der Hamas nach Gaza verschleppt. Im Mai wurde er nach 584 Tagen freigelassen. Jetzt will er wieder kämpfen.

Nahostkonflikt - Geiselfreilassung Edan Alexander

Russische Kampfjets über polnischer Ölplattform

Politik Erst Luftraumverletzung in Estland, jetzt Tiefflug über Polens Ölplattform: Russische Kampfjets sorgen für neue Spannungen an der Nato-Grenze. Wie reagiert Warschau?

Russische Kampfjets.

Trump: Empfange Erdogan nächste Woche im Weißen Haus

Politik Der US-Präsident hat seinen türkischen Amtskollegen bereits in seiner ersten Amtszeit im Weißen Haus empfangen. Nun soll Erdogan erneut zu Besuch kommen.

Trump und Erdogan
skyline