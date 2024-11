Selenskyj: Russischer Angriff galt der Energieinfrastruktur

Kiew (dpa) - Russland hat die Ukraine mit etwa 120 Raketen und 90 Drohnen angegriffen. «Unsere Flugabwehr hat über 140 Luftziele zerstört», schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram. Ziel sei vor allem die Energieinfrastruktur im gesamten Land gewesen. «Leider gibt es beschädigte Objekte durch Einschläge und herabfallende Trümmer», teilte der Staatschef mit. In einigen Gebiete gebe es Stromausfälle. An der Beseitigung der Folgen des Angriffs werde gearbeitet. Er sprach zudem den Angehörigen von zwei Frauen sein Beileid aus, die in der südukrainischen Stadt Mykolajiw getötet wurden.

Die Ukraine wehrt sich seit fast 1.000 Tagen gegen eine russische Invasion. Die ukrainische Flugabwehr wurde mit westlicher Hilfe, darunter auch aus Deutschland, modernisiert.