Andrij Jermak
© Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa
Das Büro von Selenskyjs Bürochef Andrij Jermak ist durchsucht worden. (Archivbild)
Selenskyjs Büroleiter Jermak tritt zurück

In der Ukraine ist der Leiter des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, nach Durchsuchungen von Anti-Korruptionsermittlern in seiner Wohnung zurückgetreten. Jermak habe eine Rücktrittserklärung unterzeichnet, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft.

Veröffentlicht: Freitag, 28.11.2025 15:39

