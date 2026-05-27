Sendeausfall wegen Wartungsarbeiten

Heute passiert das, was Radioleute am wenigsten leiden können: Es gib einen geplanten Sendeausfall - und zwar über fast drei Stunden.

Wir können nichts dafür. In unschöner Regelmäßigkeit kommt ein Schreiben unseres Serviceanbieters "Uplink", dass er gedenkt, Wartungsarbeiten an unserer Sendetechnik vorzunehmen. In diesem Fall ist es heute von 10:05 bis 12:55 Uhr. Irgendwann im Laufe dieser Zeit wird unsere Sendetechnik schlicht abgeschaltet und der Sendeturm wird einer Bauwerksprüfung unterzogen.

Ab 12:55 Uhr sind wir wieder da.