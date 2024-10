Serie «Rematch»: Kasparows Schachkampf gegen «Deep Blue»

New York (dpa) - Garri Kasparow gilt Mitte der 1990er Jahre als das unschlagbare Schach-Genie. Kaum ein Gegner spielt mit dem Russen auf Augenhöhe. 1996 tritt er dann gegen «Deep Blue» an, einen Hochleistungsrechner von IBM. In einer Zeit, in der Internet, Künstliche Intelligenz oder Handys weitgehend Neuland waren, eine Sensation. Kann ein Computer ein menschliches Gehirn schlagen - oder umgekehrt? Kasparow gewinnt 4:2. Dann fordert IBM eine Revanche. Die sehenswerte Arte-Serie «Rematch» - Start am 17. Oktober um 21.40 Uhr - erzählt die Geschichte dieses legendären Kampfes nach.

Auch wenn bekannt ist, wie die zweite Runde Mensch gegen Maschine ausgegangen ist: Die Serie lässt den Zuschauer mitfiebern. Sie zeigt das Genie Kasparows, gepaart mit ein wenig Wahnsinn, Arroganz und Paranoia. Und sie zeigt seine Verwundbarkeit - die im Schachspiel wie auch die im Leben.

Ausgangspunkt ist die erste Runde zwischen Kasparow und «Deep Blue» im Jahr 1996. In Philadelphia treten beide in sechs Spielen gegeneinander an. Schon einige Jahre zuvor hatte Kasparow (Christian Cooke) gegen ein Vorgängermodell gewonnen. Nun also will er erneut zeigen, dass er unbesiegbar ist. Dann verliert der Russe das erste Spiel. Am Ende steht es 4:2 für Kasparow. Das weltweite Interesse an dem Wettstreit ist enorm und wirkt sich auch auf die IBM-Aktien aus. Der Konzern fordert Kasparow erneut heraus. Der sagt erst ab. 1997 tritt er in New York doch wieder gegen «Deep Blue» an.

Mensch und Maschine unter Druck

Hinter «Deep Blue» steht ein IBM-Mitarbeiter mit dem Spitznamen «PC» (Orion Lee), der den Rechner entwickelt hat. Für das Rematch stellt ihm der Konzern alles Material, Personal und Geld zur Verfügung, das er benötigt. Der Rechner soll fünfmal schneller sein, «Deep Blue» muss gewinnen. Der Druck ist riesengroß.

«PC» stellt ein Team aus Schachgroßmeistern zusammen. Gemeinsam füttern sie «Deep Blue» mit Wissen über Kasparows Schachspiel. «Deep Blue» muss lernen. Auf der anderen Seite steht Kasparow, der versucht zu verstehen, wie «Deep Blue» tickt; der fürchtet, betrogen und ausspioniert zu werden; der nicht gegen einen einzelnen Gegner antritt, sondern letztlich gegen ein ganzes Team. Es entspinnt sich ein spannender Wettstreit, an dem immer mehr Menschen weltweit mitfiebern.

Die preisgekrönte Serie ist eine französisch-ungarische Koproduktion unter Regie von Yan England aus dem Jahr 2023. Sie zeigt auf packende Weise, wie sich Kasparow und «Deep Blue» gegenseitig in die Enge treiben - fiktiv, aber auf wahren Begebenheiten beruhend.

«Rematch» lässt das Publikum eintauchen in die Welt der 1990er Jahre und erinnert an das Schachgenie Kasparow, das 2023 seinen 60. Geburtstag beging.