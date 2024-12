Serie «The Bear» führt TV-Nominierungen bei den Globes an

Los Angeles (dpa) - Die Erfolgsserie «The Bear: King of the Kitchen» geht mit den meisten Nominierungen in der TV-Sparte in die Verleihung der Golden Globes im kommenden Jahr. Die Serie rund um einen jungen Küchenchef wurde fünfmal nominiert. Die Krimi-Comedy-Serie «Only Murders in the Building» und die Serien-Literaturverfilmung «Shogun» bekamen jeweils vier Nominierungen.

Zudem wurden unter anderem Stars wie Kathy Bates, Keri Russell, Donald Glover, Jake Gyllenhaal, Gary Oldman, Eddie Redmayne, Billy Bob Thornton, Selena Gomez, Adam Brody, Steve Martin, Colin Farrell, Cate Blanchett, Jodie Foster, Naomi Watts, Kate Winslet, Harrison Ford, Javier Bardem und Jamie Foxx für TV-Rollen nominiert.

Die Nominierungen für die Golden Globe Awards in 27 Film- und Fernsehkategorien wurden in Beverly Hills bekanntgegeben. Mehr als 300 Journalisten und Journalistinnen aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab. Die Trophäen in Form einer goldfarbenen Weltkugel sollen am 5. Januar 2025 in Beverly Hills verliehen werden.