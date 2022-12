«Shadows Over Loathing»: Strichmännchen lösen Verbrechen

Insgesamt ist das Spiel in sechs Kapitel unterteilt, bis man Onkel Murray oder eine der - je nach Verhalten im Spiel - möglichen Endszenen erreicht. Auf eine deutsche Übersetzung muss man leider verzichten. Wer jedoch gute Englischkenntnisse besitzt und Lust auf den platten Humor von «Shadows Over Loathing» hat, dürfte mit dem Spiel eine Menge Spaß finden.

In einer frei begehbaren Welt trifft man auf eine Menge eigenartiger Charaktere, die alle möglichen verrückten Geschichten erzählen. Vor allem steht alberner Humor im Vordergrund, den das Spiel mit lustigen Charakterklassen («Cheeze Wizard»), ausgefallenen Kleidungsstücken und einem sarkastischen Erzähler an jeder Ecke mit sich bringt. In rundenbasierten Kämpfen attackiert man Gegner dazu mit eingesammelten Gegenständen von Baseballs bis hin zu fallenden Klavieren.

In «Shadows Over Loathing» ist Onkel Murray verschwunden. Also nichts wie auf die Suche - auch an dunklen Orten. © Asymmetric/dpa-tmn

