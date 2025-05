Shakiras Pannenserie geht bei US-Tour weiter

Washington (dpa) - Nach mehreren Konzertabsagen in Lateinamerika streicht die Popsängerin Shakira auf ihrer Tournee auch in den USA Auftritte. «Aufgrund von Komplikationen bei der vorherigen Show in Boston kann Shakiras gesamte Tournee-Produktion nicht rechtzeitig für ihren geplanten Auftritt nach Washington, D.C. transportiert werden», hieß es in einer Mitteilung des Baseballstadions Nationals Park, in dem die Show heute stattfinden sollte.

Die Kolumbianerin («Hips Don't Lie», «Waka Waka (This Time for Africa)») musste bereits ihre für Donnerstag und Freitag geplanten Konzerte in Boston «aufgrund unvorhergesehener Umstände» absagen.

Die 48-Jährige tourt seit Mitte Februar mit ihrem Album «Las Mujeres Ya No Lloran» («Die Frauen weinen nicht mehr») durch Süd- und Nordamerika und sagte bereits mehrfach Konzerte ab oder verschob sie.

Gab schon einige Gründe für Konzertabsagen

Ein Auftritt Anfang April in der Dominikanischen Republik konnte aufgrund «betrieblicher Probleme» nicht stattfinden. Zuvor musste Shakira Konzerte in Chile, ihrem Heimatland Kolumbien sowie in Peru wegen unterschiedlicher Gründe absagen.

In der peruanischen Hauptstadt Lima wurde Shakira mit starken Unterleibsschmerzen in die Notaufnahme gebracht.

Die Sängerin wurde kürzlich bei den American Music Awards (AMAs) für ihren Song «Soltera» («Ledig») mit dem Preis für «Favorite Latin Song» ausgezeichnet.

Mit diesem sechsten AMA-Gewinn wurde sie zur meistprämierten lateinamerikanischen Künstlerin in der Geschichte dieses Preises.