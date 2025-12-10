Sharon Osbourne: Ozzy wollte nicht auf der Bühne sterben

London (dpa) - Die Witwe der vor einigen Monaten gestorbenen Rocklegende Ozzy Osbourne hat sich zu einer düsteren Warnung seiner Mediziner vor seinem letzten Konzert geäußert. «Die wichtigsten Ärzte sagten zu ihm: Wenn du diese Show machst, dann war's das. Das schaffst du nicht», sagte die 63-Jährige in der Youtube-Show «Piers Morgan Uncensored». Die Frage von Moderator Morgan, ob er also in Kauf genommen habe, dass ihn das Konzert umbringen werde, bejahte sie. Sie fügte hinzu: «Er wollte nicht auf der Bühne sterben und es ist nicht so gekommen. Er hat es auf seine Weise gemacht.»

Der Black-Sabbath-Frontmann hatte Anfang Juli in seiner Heimatstadt Birmingham ein letztes großes Konzert gegeben. Osbourne wirkte bereits schwer gezeichnet und konnte nur sitzend teilnehmen. Gut zwei Wochen später, am 22. Juli, starb er im Alter von 76 Jahren.

Über das Konzert sagte Sharon Osbourne, es habe sich wie ein Traum angefühlt. Es sei eine überwältigend warme Rückkehr in seine Heimatstadt gewesen, in der er wirklich geliebt worden sei. Selbst König Charles III. (77) habe ihr ein Kondolenzschreiben geschickt. «Er hat Ozzy verstanden», so Sharon in vorab veröffentlichten Ausschnitten des Interviews auf Instagram. Mit dem Verlust ihres Mannes umzugehen, falle ihr immer noch schwer, machte sie deutlich und sagte: «Trauer ist jetzt mein Freund.»