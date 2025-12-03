Sharon und Kelly Osbourne erinnern an Kultrocker Ozzy

London (dpa) - Anlässlich des Geburtstags von Ozzy Osbourne haben seine Witwe Sharon Osbourne und seine Tochter Kelly mit emotionalen Social-Media-Beiträgen an den Heavy-Metal-Sänger und Black-Sabbath-Frontmann («Crazy Train», «Paranoid») erinnert. Osbourne war am 22. Juli im Alter von 76 Jahren gestorben, nachdem bei ihm 2019 Parkinson diagnostiziert worden war.

«Bis ich dich auf der anderen Seite wiedersehe»

«Mein liebster Ehemann, ich feiere den Tag, an dem du geboren wurdest», schrieb Sharon Osbourne bei Instagram. «Ich werde deine Hand niemals loslassen, bis ich dich auf der anderen Seite wiedersehe.» Dazu postete die 73-Jährige ein Video mit privaten Fotos des Ehepaars.

In dem Clip ist auch die Black-Sabbath-Bank zu sehen – ein Denkmal in Birmingham, das zu Osbournes 77. Geburtstag (3. Dezember) mit einem großen Blumenarrangement verziert wurde.

Tochter Kelly (41) erinnerte mit mehreren Beiträgen an ihren Vater. Sie veröffentlichte auf Instagram unter anderem ein Foto, das Ozzy Osbourne albernd neben einer Geburtstagstorte zeigt. «Alles Gute zum Geburtstag», schrieb sie dazu. «Ich vermisse dich, Daddy! Ich liebe dich mehr als das Leben selbst!» In einem weiteren Beitrag schrieb sie: «Was würde ich nicht alles dafür geben, dich noch einmal eine Kerze auspusten zu sehen.»

Sohn Jack Osbourne im Dschungelcamp

Osbournes Sohn Jack nimmt derzeit an der britischen Version der TV-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» teil. Der 40-Jährige hatte sich im Dschungelcamp sehr emotional über den Tod seines Vaters geäußert. «Heute ist es besonders schwer ohne meinen Bruder», schrieb Kelly Osbourne. «Ich würde alles geben, um einfach nur mit ihm sprechen zu können! Aber er muss im Dschungel weiter Gas geben!»

Kurz vor seinem Tod hatte Ozzy Osbourne im Stadion Villa Park in seiner Heimatstadt Birmingham ein letztes großes Konzert gegeben, an dem neben Black Sabbath zahlreiche andere Bands teilnahmen. Der Sänger wirkte bereits schwer gezeichnet und konnte seine Songs nur sitzend performen.

Nach dem Tod des legendären Frontmanns legten Fans an der Black-Sabbath-Bank Blumen nieder und erwiesen dem Sänger mit einem Trauerzug die letzte Ehre.