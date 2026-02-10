Sicher durchs Netz: Tipps für Ältere per Messenger

Berlin (dpa/tmn) - Das auf digitale Sicherheit, Medienkompetenz und selbstbestimmte Netz-Teilhabe für ältere Menschen ausgerichtete Projekt «Digitaler Engel» erweitert sein Informationsangebot um Messengerkanäle bei Signal und Whatsapp.

Die Kanäle sollen eine einfache Erreichbarkeit Älterer mit verlässlichen Informationen auch jenseits von Vor-Ort-Terminen oder Online-Veranstaltungen ermöglichen, wie der Trägerverein Deutschland sicher im Netz (DsiN) mitteilt.

Veranstaltungshinweise, Infos und Tipps kommen in den Kanal

Abonnentinnen erhalten in den Kanälen Hinweise zu Veranstaltungen und Lernangeboten, ausgewählte Informationen zu digitaler Sicherheit sowie alltagsnahe Tipps. Die digitalen Themen werden den Angaben zufolge für die Kanäle übersichtlich aufbereitet und blieben auf dem Smartphone jederzeit leicht zugänglich und leicht lesbar.

Um den «Digitaler Engel»-Kanal zu abonnieren, tippt man einfach auf den jeweiligen Kanal-Link für Signal oder Whatsapp oder man scannt einen QR-Code. Es stehen auch ausführliche Anleitungen zum Einrichten des Kanals sowohl für Signal als auch für Whatsapp auf der Projektseite bereit.