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SICHTBAR - weibliche Vorbilder
© Radio Hagen
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SICHTBAR - weibliche Vorbilder

In den Unternehmen unserer Region arbeiten viele starke Frauen mit interessanten Aufgaben, spannenden Herausforderungen, großen Kompetenzen und besonderen Profilen. Die Kampagne SICHTBAR stellt sie vor.

Veröffentlicht: Mittwoch, 25.03.2026 04:15

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Es gibt viele Frauen, die Karriere machen - doch sie könnten in der Öffentlichkeit präsenter sein. Die agentur mark bietet ihnen mit der Kampagne "SICHTBAR" eine Bühne. Jede Woche wird eine Frau mit interessanter Vita vorgestellt. Die Profile der Frauen sind vielfältig. Sie arbeiten in verschiedenen Branchen, haben unterschiedliche Lebenswege und auch die Altersspanne ist groß.

Wir haben mit zwei von ihnen gesprochen. Silke Harrigan ist 59 Jahre alt und brennt für die Pflege. Paulina Pruscini ist 30 und hat ihre Bestimmung im Gitarrenbau gefunden. Wie die Frauen an den Punkt gekommen sind, an dem sie heute stehen, hört ihr in den Beiträgen.

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Pauline KrullSilke Harrigan
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Pauline KrullPaulina Pruscini
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