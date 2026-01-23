Sieg gegen Lieblingsgegner: Zverev im Achtelfinale

Melbourne (dpa) - Für den Traum von seinem ersten Grand-Slam-Titel würde sich Alexander Zverev sogar von seiner Haarpracht verabschieden. «Wenn ich hier den Titel gewinne, rasiere ich mir die Haare und du dir deine», sagte Zverev nach seinem souveränen Achtelfinaleinzug bei den Australian Open im Court-Interview zu Ex-Spielerin Barbara Schett.

Der Weg zum Triumph in Melbourne ist zwar noch lang, doch die aktuelle Form des Vorjahresfinalisten stimmt. In der Drittrunden-Partie gegen seinen Lieblingsgegner Cameron Norrie setzte sich Zverev relativ ungefährdet mit 7:5, 4:6, 6:3, 6:1 durch. Er überstand beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison damit zum siebten Mal die dritte Runde. Das war vor ihm noch keinem deutschen Spieler gelungen. Boris Becker schaffte es am Yarra River sechsmal ins Achtelfinale.

«Das war eine ganz starke Partie», lobte Becker als Eurosport-Experte die Performance von Zverev, den er zuletzt häufig kritisiert hatte. Für Zverev war es im siebten Duell mit Norrie der siebte Sieg. In der John Cain Arena verwandelte der 28-Jährige nach 2:46 Stunden seinen ersten Matchball.

Jetzt gegen Cerundolo

«Die letzten zwei Matches waren fantastische Spiele. Cameron hat heute das beste Spiel gegen mich gemacht. Ich bin froh, dass ich gewonnen habe», sagte Zverev, der besonders mit einem Schlag zufrieden war. «Ich denke, meine Vorhand war heute gut. Das ist der Schlag, der mich gewinnen oder verlieren lässt», sagte Zverev, der daran in der Vorbereitung viel gearbeitet hat.

Zverev bekommt es im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale am Sonntag mit dem Argentinier Francisco Cerundolo zu tun, gegen den er bislang von fünf Duellen drei verloren hat. Cerundolo besiegte den Russen Andrej Rubljow deutlich mit 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Große Hitze am Samstag

Am Sonntag sollen die Temperaturen in Melbourne wieder bei um die 30 Grad liegen. An diesem Samstag ist dagegen ein Hitzetag mit Temperaturen um die 40 Grad angekündigt. Die Veranstalter reagierten auf die zu erwartenden Extrembedingungen und verlegten den Beginn der Partien um eine Stunde nach vorne. Los geht es im Melbourne Park auf den Außenplätzen bereits um 10.00 Uhr Ortszeit, in den großen Arenen wird schon ab 10.30 Uhr gespielt. Zverev wird froh sein, dann nicht sein Achtelfinale bestreiten zu müssen.

Beim Duell gegen Norrie spielte das Wetter keine Rolle. Am frühen Abend herrschten angenehme Bedingungen. Zverev verschlief den Start gegen den Linkshänder aus Großbritannien und kassierte ein frühes Break. Doch dann nahm er Norrie sofort ebenfalls das Service ab, bekam die Partie unter Kontrolle und holte sich nach 52 Minuten den ersten Satz.

Zverev steckt Schwächephase weg

Auch im zweiten Durchgang wirkte es kontinuierlich so, als könne Zverev nicht in Bedrängnis geraten. Beim Stand von 2:2 vergab er aber gleich drei Breakbälle. Die Partie plätscherte ein wenig dahin, ehe sich Zverev für ein paar Minuten eine mentale Auszeit nahm. Norrie nutzte das und schaffte aus dem Nichts den Satzausgleich.

Doch Zverev, der schon in den ersten beiden Runden jeweils über vier Sätze hatte gehen müssen, blieb ruhig. Dem Weltranglisten-Dritten gelang im dritten Durchgang ein frühes Break, jetzt hatte Zverev wieder alles unter Kontrolle. Die deutsche Nummer eins spielte deutlich aggressiver als in der Vergangenheit und tauchte auch einige Male erfolgreich am Netz auf. Es war insgesamt eine starke und souveräne Leistung des gebürtigen Hamburgers.

Keine Probleme mit dem Fuß

Von den Problemen am Fuß, die ihn gegen Ende des Zweitrundenspiels gegen Alexandre Müller etwas verunsichert hatten, war nichts zu spüren. Zverev bewegte sich gut, hatte den linken Fuß wie schon beim Training am Tag zuvor auch nicht bandagiert. So waren die Möwen, die sich immer wieder auf den Platz entleerten, das einzige kleine Probleme für Zverev. Doch auch das löste er souverän, indem er selbst zum Handtuch griff und den Platz putzte.