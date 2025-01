Sieg im Schnee: Eagles Gegner der Commanders in NFL-Playoffs

Philadelphia (dpa) - Die Philadelphia Eagles stehen kurz vor der Rückkehr in den Super Bowl. In der Divisional Round der NFL-Playoffs gewannen die Eagles bei dichtem Schneetreiben 28:22 gegen die Los Angeles Rams und treffen nun am kommenden Sonntag auf das Überraschungsteam der Washington Commanders um den Deutschen Brandon Coleman. Zwei Jahre nach der Niederlage im Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs fehlt den Eagles um Quarterback Jalen Hurts nur noch ein weiterer Sieg für die erneute Teilnahme an dem Spektakel am 9. Februar in New Orleans.

«Ich bin glücklich über diesen Sieg. Großen Respekt an unsere Abwehr, wir haben einen Weg gefunden zu gewinnen und das ist alles, was zählt zu dieser Jahreszeit», sagte Quarterback Hurts. «Die Bedingungen waren großartig, aber die Fans waren noch besser», sagte sein Teamkollege Saquon Barkley, der mit zwei Touchdowns überragte.

Hurts angeschlagen in zweiter Halbzeit

Hurts, der nach der Pause mit einer Schiene am Knie spielte, antwortete auf die Frage, ob er okay sei im US-Fernsehen: «Ich habe das Spiel zu Ende gebracht.» Er werde untersucht und könne nicht mehr sagen.

Aus leichtem Schneefall in Philadelphia wurden während der Halbzeitpause dichte Flocken und das Spielfeld verwandelte sich in einen weißen Teppich und eine große Herausforderung für beide Teams. Wenig Grip für Hände und Füße sorgte für mehrere Ballverluste und Schreckmomente bei beiden Mannschaften.

Barkley mit zwei Touchdowns

Gut zurecht mit dem Wetter kam Barkley. Der Runningback der Eagles zeigte erneut seine enorme Bedeutung in seiner ersten Saison für das Team und verbuchte neben zwei Touchdowns auch 205 Yards Raumgewinn durch Läufe. Weil Kicker Jake Elliott zwei Mal den Extrapunkt verfehlte, hatten die Rams aber mit nur sechs Punkten Rückstand bis 26 Sekunden vor Schluss die Chance auf den Sieg. Dann aber stoppte die Abwehr den letzten Angriffsversuch der Gäste.