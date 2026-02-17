Anzeige
Siggi Bemm zum Siebzigsten
In seinem Woodhouse Studio hat er legendäre Aufnahmen gemacht. Maffay, Lindenberg und ausgesuchte Metal-Größen. Freitag (20.2.) wird Siggi Bemm siebzig Jahre alt. Der Produzent ist immer noch aktiv, setzt neben der analogen Technik - dosiert - auch digitale Technik ein.

Veröffentlicht: Dienstag, 17.02.2026 15:49

Für ihn gibt es aber klare Grenzen. Beispielsweise, wenn es um Künstliche Intelligenz geht.

KI
download
MITSCHNITT AUS DER SENDUNG I
download
MITSCHNITT AUS DER SENDUNG II
download
Ein ausführliches Interview zum Siebzigsten gibt es als Radio Hagen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und hier!

