Siggi Bemm zum Siebzigsten
In seinem Woodhouse Studio hat er legendäre Aufnahmen gemacht. Maffay, Lindenberg und ausgesuchte Metal-Größen. Freitag (20.2.) wird Siggi Bemm siebzig Jahre alt. Der Produzent ist immer noch aktiv, setzt neben der analogen Technik - dosiert - auch digitale Technik ein.
Veröffentlicht: Dienstag, 17.02.2026 15:49
Anzeige
Für ihn gibt es aber klare Grenzen. Beispielsweise, wenn es um Künstliche Intelligenz geht.
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Ein ausführliches Interview zum Siebzigsten gibt es als Radio Hagen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und hier!
Anzeige
Anzeige