Navigation

Signal baut Verschlüsselung aus - Schutz vor Quantenrechnern

Veröffentlicht: Montag, 06.10.2025 17:27

Quantencomputer bedrohen gängige Verschlüsselungsverfahren. Signal setzt deshalb auf einen neuen, zukunftssicheren Algorithmus. Wie der Schutz funktioniert und was Nutzende dazu wissen müssen.

Die Signal-App auf einem Smartphone
© Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Sichere Chats

Berlin (dpa/tmn) - Zum Schutz vor immer leistungsfähigeren Computern erhält das Verschlüsselungssystem des Messengers Signal eine weitere kryptografische Komponente. Diese soll garantieren, dass die durchgängige Verschlüsselung der Nachrichten von Gerät zu Gerät (Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) auch zukünftig sicher ist, wie die Signal-Stiftung mitteilt.

Denn bald schon könnte es mit extrem leistungsstarken Quantencomputern gelingen, aktuelle Verschlüsselungsmethoden schnell zu knacken. Deshalb ergänzt Signal sein bestehendes, sogenanntes Double-Ratchet-Verschlüsselungsprotokoll um eine weitere Schutzebene, die einen vom US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST) überprüften, standardisierten quantensicheren Algorithmus nutzt.

Triple-Ratchet-Verfahren kommt schrittweise

Das neue, Triple Ratchet genannte Verschlüsselungsverfahren wird schrittweise ausgerollt. Nutzerinnen und Nutzer müssen nichts weiter tun, außer wie gewohnt Signal-Updates zu installieren.

Solange man mit Chat-Partnerinnen und -Partnern kommuniziert, deren Anwendung das neue Verfahren noch nicht unterstützt, kommt aber weiter das Double-Ratchet-Verschlüsselungsprotokoll als kleinster gemeinsamer Nenner zum Einsatz. Erst wenn alle Nutzerinnen und Nutzer das neue Triple-Ratchet-Verfahren verwenden können, wird dieses standardmäßig eingesetzt.

© dpa-infocom, dpa:251006-930-129608/1

Weitere Meldungen

Fahrfokus am iPhone: Weniger Störungen beim Autofahren

Digital Ach, wenn man vor lauter Insta-Posts und SMS doch nur die Augen auf der Straße halten könnte. Wie gut, dass es da für iPhone-Nutzer einen Weg gibt: konsequentes Stummschalten.

In der Fokusauswahl beim iPhone ist der Fahrfokus ausgewählt

Mit Motor und Solar: Was eine gute Sicherheitskamera kann

Digital Welche Funktionen bieten moderne Überwachungskameras – und worauf sollten Käufer im Hinblick auf Bildqualität, Speicherung und Wetterschutz besonders achten? Dieser Test verrät es.

Eine Frau steuert mit einem Smartphone eine Ueberwachungskamera

«Lego Voyagers»: Im Koop-Modus der Rakete hinterher

Digital Games, die man zu zweit auf der Couch spielen kann, erleben gerade eine kleine Renaissance. Da will auch das neueste «Lego»-Videospiel mitmischen.

Screenshot vom Spiel «Lego Voyagers»
skyline