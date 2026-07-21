SIHK überreicht Urkunden an Ausbildungsbetriebe

Der Pflegestern Hagen ermöglichte es jungen Leuten im vergangenen Jahr, eine Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen zu beginnen. Die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer (SIHK) Hagen zeichnet Unternehmen, die jungen Leuten zum ersten mal eine Ausbildung ermöglichen, mit einer Urkunde aus. Nele Keweloh und Katja Menzel führen den Pflegestern und bilden aus.
Die Urkunden werden an 40 Unternehmen verliehen, davon liegen acht in Hagen. Thomas Haensel ist der SIHK-Geschäftsbereichleiter und hat die Urkunde beim Pflegestern in der Bandstahlstraße 2 in Hagen persönlich überreicht. Ausbildungsberaterin der SIHK Ricarda Grabowsky erklärt warum sie sich für den Pflegestern entschieden hat.
Heutzutage entscheiden Unternehmen selbstt, wem sie einen Ausbildungsplatz ermöglichen und wem nicht. Die jungen Leute müssen sich selbstständig bewerben und von sich überzeugen, erklärt Thomas Haensel. Per Menzel ist der erste Auszubildende des Pflegesterns und konnte im vergangenen Jahr lernen Verantwortung zu übernehmen und konnte viele Erfahrungen sammeln.
Ziel ist es junge Leute zu inspirieren eine Ausbildung zu machen, damit sie herausfinden, was ihnen spaß macht.