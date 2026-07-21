SIHK überreicht Urkunden an Ausbildungsbetriebe

Heutzutage entscheiden Unternehmen selbstt, wem sie einen Ausbildungsplatz ermöglichen und wem nicht. Die jungen Leute müssen sich selbstständig bewerben und von sich überzeugen, erklärt Thomas Haensel. Per Menzel ist der erste Auszubildende des Pflegesterns und konnte im vergangenen Jahr lernen Verantwortung zu übernehmen und konnte viele Erfahrungen sammeln.