Silbereisen diesmal bei Plasbergs Jahresquiz als Rate-Gast

München (dpa) - Er ist Kopf der ARD-Schlagershows, der Kapitän im ZDF-«Traumschiff» und Juror bei «Deutschland sucht den Superstar» auf RTL - nun ist er auch in einem Quiz dabei: Florian Silbereisen (40) ist zwischen den Jahren in der ARD-Show «2021 - Das Quiz» einer der ratenden Promis.

«Florian Silbereisen will es wissen: Zum ersten Mal tritt er gegen die wohl erfahrenste Rate-Crew im deutschen Fernsehen an», teilte das Erste am Donnerstag mit. «Kann er gegen Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Jan Josef Liefers bestehen?»

Jauch ist jedes Mal und damit schon zum 14. Mal in der Show dabei, Jan Josef Liefers zum elften Mal und Barbara Schöneberger zum zehnten Mal. Frank Plasberg präsentiert auch dieses Jahr das Jahresquiz - so wie er es seit 2008 macht. Die Show «2021 - Das Quiz» ist am 28. Dezember (20.15 Uhr) zu sehen.

Das Jahresquiz gilt als erfolgreichster Jahresrückblick im deutschen Fernsehen, 2020 waren etwa sechs Millionen Zuschauer dabei.

