Navigation

Silbermond mit Stadionkonzert zum 25-jährigen Bandjubiläum

Veröffentlicht: Donnerstag, 06.11.2025 18:05

Ein Vierteljahrhundert Silbermond - das feiert die Band aus Bautzen mit dem größten Konzert ihrer Geschichte. Was den Jubiläumsauftritt besonders macht und wann der Ticketvorverkauf startet.

Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß
© Georg Wendt/dpa

Konzert

Berlin (dpa) - Silbermond feiern ihr 25-jähriges Bandjubiläum im Jahr 2027 mit einem besonderen Ereignis: Die Band wird nach eigenen Angaben erstmals in ihrer Geschichte ein eigenes Stadionkonzert spielen. Der Auftritt findet am 19. Juni 2027 im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden statt, wie ihr Management mitteilte.Zur sächsischen Hauptstadt, nahe ihrer Heimat Bautzen, hat die Band eine besondere Beziehung. «Für uns ist das der einzige Ort, an dem wir diesen Moment wirklich fühlen können», sagte Sängerin Stefanie Kloß. «Dresden war immer ein Stück Zuhause – und hierher zurückzukommen, um mit allen, die uns mögen, 25 Jahre Silbermond zu feiern, fühlt sich einfach richtig an.» Das Stadionkonzert in Dresden soll der bisher größte Auftritt der Bandgeschichte werden. Der Vorverkauf für Tickets startet am 10. November 2025.

Silbermond besteht aus Sängerin Stefanie Kloß, Bassist Johannes Stolle, Gitarrist Thomas Stolle und Schlagzeuger Andreas Nowak. Zu ihren bekanntesten Songs gehören «Symphonie», «Das Beste» und «Leichtes Gepäck».

© dpa-infocom, dpa:251106-930-259955/1

Weitere Meldungen

Nach über 50 Jahren: Rockband Journey geht auf Farewell-Tour

Künstlerbesuche In den 1980er Jahren feierten die Rocker von Journey mit «Don’t Stop Believin’» oder «Who’s Crying Now» ihre größten Hits.

US-Band Journey

«Promi»-Betrug - Deutsche wollte zu Schlager-Star ziehen

Künstlerbesuche Mit dem Möbelwagen vor dem Haus des Nockis-Stars: Wie eine 76-Jährige Tausende Euro verlor und von ihrem Idol auf den Boden der Realität zurückgeholt wurde.

Nockis-Sänger Gottfried Würcher

US-Spitzenpolitikerin Pelosi geht in den Ruhestand

Politik Seit fast 40 Jahren sitzt Nancy Pelosi im US-Kongress. 2026 wird neu gewählt - und die 85 Jahre alte Demokratin will nicht mehr kandidieren.

Demonstration vor dem Supreme Court
skyline