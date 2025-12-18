Simone Sommerland zu Gast auf dem Hagener Weihnachtsmarkt

Mit viel Herzlichkeit und guter Laune mischte sich Simone Sommerland unter die Kinder und zog persönlich Wunschzettel, die zuvor von den kleinen Besucherinnen und Besuchern geschrieben worden waren. Die Augen der Kinder waren voller Freude, als ihre Wünsche vorgelesen wurden und sie Simone Sommerland ganz nah erleben durften.

Im Anschluss nahm sich die Sängerin viel Zeit für Autogramme und gemeinsame Fotos. Als besonderes Geschenk zum Jubiläum gab es für alle Kinder zudem eine kostenfreie Fahrt auf dem Karussell, was für strahlende Gesichter und fröhliches Lachen sorgte.

Natürlich durfte auch die Musik nicht fehlen: Simone Sommerland sang gemeinsam mit den Kindern und machte den Besuch damit zu einem unvergesslichen Erlebnis für Groß und Klein.



