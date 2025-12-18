Simone Sommerland zu Gast auf dem Hagener Weihnachtsmarkt
Ein ganz besonderes Highlight erlebten die Besucherinnen und Besucher des Hagener Weihnachtsmarktes: Kinderlied-Sängerin Simone Sommerland war zu Gast beim Kinderkarussell Aleksius. Anlass für den Besuch war ein ganz besonderes Jubiläum – das Karussell feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen.
Veröffentlicht: Donnerstag, 18.12.2025 16:14
Mit viel Herzlichkeit und guter Laune mischte sich Simone Sommerland unter die Kinder und zog persönlich Wunschzettel, die zuvor von den kleinen Besucherinnen und Besuchern geschrieben worden waren. Die Augen der Kinder waren voller Freude, als ihre Wünsche vorgelesen wurden und sie Simone Sommerland ganz nah erleben durften.
Im Anschluss nahm sich die Sängerin viel Zeit für Autogramme und gemeinsame Fotos. Als besonderes Geschenk zum Jubiläum gab es für alle Kinder zudem eine kostenfreie Fahrt auf dem Karussell, was für strahlende Gesichter und fröhliches Lachen sorgte.
Natürlich durfte auch die Musik nicht fehlen: Simone Sommerland sang gemeinsam mit den Kindern und machte den Besuch damit zu einem unvergesslichen Erlebnis für Groß und Klein.