Sinner dominiert Finale in Miami: Sieg gegen Dimitrow

Tennis-Profi Jannik Sinner hat erstmals in seiner Karriere das Masters in Miami gewonnen. Nach zuvor zwei Final-Niederlagen bei dem Turnier in Florida dominierte der 22-Jährige aus Italien den Bulgaren Grigor Dimitrow und gewann in nur 1:13 Stunden 6:3, 6:1.

© Lynne Sladky/AP/dpa