Sirenentest in Hagen

Am 05. März werden in ganz Nordrhein-Westfalen Sirenen und andere Warnmittel getestet. In Hagen wird ab 10 Uhr für eine Minute ein auf- und abschwellender Heulton zu hören sein. Anschließend gibt es als Entwarnung einen einminütigen Dauerton. Unter dem Motto "Zusammen warnen" sollen die Menschen für den Ernstfall sensibilisiert werden. Über die Warn-Apps "NINA" und "Katwarn" gibt es außerdem eine kostenlose Auskunft zu Warnmeldungen. Alle Warnsignale gibt es online zum anhören.





Alle Signale: www.hagen.de/feuerwehr

Weitere Infos: www.warnung.nrw