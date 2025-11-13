Navigation

Sitzung zum Haushalt beginnt mit mehrstündiger Verzögerung

Veröffentlicht: Donnerstag, 13.11.2025 14:19

In den nächsten Stunden zurren die Haushälter der Fraktionen den Etat für 2026 fest. Zu Beginn gab es schon mal Missmut.

Bereinigungssitzung
© Jörg Carstensen/dpa

Milliardenkredite

Berlin (dpa) - Im Bundestag hat die entscheidende Ausschusssitzung zum Haushalt 2026 mit mehrstündiger Verspätung begonnen. Union und SPD hatten Vorlagen mit letzten Änderungen verspätet bei den anderen Fraktionen eingereicht. Da diese jedoch Zeit zur Prüfung verlangten, konnte die Sitzung erst am Nachmittag eröffnet werden.

In der sogenannten Bereinigungssitzung legt der Haushaltsausschuss letzte Hand an den Etat der Ministerien für das kommende Jahr. Sie dauert oft bis spät in die Nacht oder sogar bis zum nächsten Morgen, mehrere Minister müssen vorsprechen. Der Bundestag soll dann in der Sitzungswoche vom 25. bis 28. November endgültig über den Haushalt abstimmen.

© dpa-infocom, dpa:251113-930-288460/1

Weitere Meldungen

Koalition plant Milliarden-Darlehen für Pflegeversicherung

Politik Die Finanznöte in der Pflege sind schon chronisch geworden. Müssen die Beiträge erneut erhöht werden? Die Koalition will nochmal Geld nachschießen.

Sozialhilfe in der Altenpflege (Symbolbild)

Röwekamp: Drei Punkte beim neuen Wehrdienst noch ungelöst

Politik Wie sollen junge Männer künftig für den Wehrdienst ausgewählt werden? Unionsexperte Röwekamp nennt offene Fragen und fordert konkrete Antworten.

Thomas Röwekamp

Gestalten statt verwalten: Neuendorf bleibt DFB-Boss

Sport Bernd Neuendorf geht in seine zweite Amtszeit als DFB-Präsident. Der 64-Jährige will den Verband nach Jahren der Konsolidierung fit für die Zukunft machen.

45. DFB-Bundestag in Frankfurt am Main
skyline